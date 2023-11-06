Kahramanmaraş’ta su sporları ve kış turizmi için elverişli olan bozulmamış doğasıyla dikkat çeken Adatepe Barajı sarıya bürünmesiyle görsel şölen sunuyor.

Göksun ilçesinde bulunan Adatepe Barajı sonbahar ayının gelmesiyle muhteşem manzaralar oluşturdu.

Adatepe Barajının etrafını çeviren dağlar, ormanlar ve engebeli yüzeyiyle insanların dinlenme yeri olduğu söyleyen Doğa fotoğrafçısı Mehmet Gören, "Sonbahar ayında Adatepe Barajı sarıya bürünmesiyle muhteşem görüntüler oluşturdu. Doğaseverler bu güzelliği fotoğraflamaya geldi. Her mevsimi birbirinden güzel" ifadesini kullandı.