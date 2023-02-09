Kahramanmaraş’ta depremin 84’üncü saatinde 2 kardeş sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta depremin 84’üncü saatinde 2 kardeş sağ olarak kurtarıldı.

Depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Isparta Belediyesi arama kurtarma, itfaiye ve UMKE ekipleri bir binanın enkazından ses duymaları üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada Ahmet (15) ve Muhammed İbrahim (7) kardeşler sağ olarak kurtarıldı. Kardeşler, tedavileri için ambulansla hastaneye sevk edildi.