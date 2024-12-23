Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan yakalanan 93 şüpheliden 66’sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftalık operasyon verilerini paylaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 93 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 66’sı tutuklandı.
Operasyonlarda 67,47 gram metamfetamin, 1,34 gram esrar, 21,94 gram bonzai, 2 bin 649 uyuşturucu hap, 11 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Kaynak: iha