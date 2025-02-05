Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi.

Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir protokolü, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için İl Müftüsü tarafından dua edildi. Meydanda toplanan vatandaşlar, dualara hep birlikte eşlik etti. Program boyunca vatandaşlar, meydanda yakılan ateşlerin başında nöbet tuttu. Deprem felaketinde yaşanan acıları unutmamak ve dayanışma duygusunu güçlendirmek amacıyla yapılan bu nöbet, duygusal anlara sahne oldu. Bazı vatandaşlar, kaybettikleri yakınları için gözyaşlarını tutamazken, depremzedeler o kara geceyi bir kez daha hatırladı.

Anma etkinliği kapsamında meydanda bulunan katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Depremzedeler için sıcak çorba, çay ve lokma tatlısı dağıtıldı.

Duygusal anlara sahne olan anma programı, yapılan duaların ardından sona erdi. Vatandaşlar, gece boyunca meydanda kalmaya devam ederek depremde kaybettikleri yakınları için dualar etmeyi sürdürdü.