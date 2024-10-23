Kahramanmaraş’ta baston ustasının doğaya ve hayvanlara olan sevgisi el sanatına yansıdı. 50 yıldır ahşap oymacılığı yapan 66 yaşındaki Adem Durdu, ürettiği kartal başlı bastonları başta Kahramanmaraş olmak üzere Türkiye’nin dört bir köşesine gönderiyor.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Önsen Hopuru Mahallesi’nde, dağlık bölgedeki evinin bir odasında baston ve rahle yapan Durdu, 6 şubat depremlerinde şehirdeki evi ağır hasarlı hale gelince, kırsaldaki bağ evinde üretime devam ediyor.

Depremlerde iş yeri yıkılınca, köydeki bağ evine taşınarak evinin bir odasında baston ve rahle yapan usta, "Baston ve rahle benim sevdam" dedi.

Bastonla birlikte, kavukluk, rahle ile camide kullanılan mihrap işleri de yapan usta, oymacılık işini ailecek yapıyorlar. Kendisinden sonrası için torununu hazırlayan Adem Durdu, mesleğini ölünceye kadar yapacağını ifade etti.

Diğer yandan, Adem ustanın yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine bastonlarını hediye etmesi vatandaşların takdirini topluyor. Durdu, "Bu işi bağ evimde yapıyorum. Oğluma ve torunuma da öğrettim. Bu meslek benim ruhuma işledi. Branşım rahle ve baston üzerine genellikle baston üretiyorum. Bir bastonu bir buçuk günde yetiştiriyorum rahleyi 20 günde yetiştiriyorum. Kartal ve şahin başlı baston yapıyorum. Ağacı limba ve maundur. Yaptığım zaman mutlaka bir ihtiyara hediye ederim beni hatırlasın diye. Allah razı olsun derler o bana yeter" dedi.