Kahramanmaraş merkezli depremler, taş ve ahşaptan yapılan yaklaşık 500 yıllık Maraş Kapalı Çarşısı’na da zarar vermişti. Depremde hasar alan tarihi çarşıda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki büyük deprem, şehrin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan ve Anadolu’nun en eski yerlerinden Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı’na büyük zarar vermişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle restorasyon çalışması başlatılmıştı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, restorasyon hakkında bilgi vererek, “Burası Kahramanmaraş için en önemli mekanlarımızdan bir tanesi. Yaşadığımız asrın felaketinin ardından büyükşehir belediyesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlıklarımız Kahramanmaraş ile alakalı depremin etkilediği illerde çok ciddi çalışmalar içerisinde. Tarihi Kapalı Çarşımızın da bundan birkaç ay önce ihalesi yapılmışı ve çalışmalara başlanmıştı. Hasar tespit çalışmaları, esnafımızın taşınma süreçleri, proje aşamaları ve yapım ihalesinin ardından restorasyon çalışmaları başladı. 140 iş yerinin bir kısmı restore ediliyor, bir kısmı da aslına uygun şekilde yeniden inşa ediliyor. Buradaki tahribat çok üst seviyedeydi ve o yüzden de çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Yaklaşık 600 milyon Türk Lirası değerinde bir yatırımı ifade ediyor buradaki çalışmalar ve şantiyemizde 50’nin üzerinde işçimiz günlük çalışma gerçekleştiriyor. Şu anda zemin ve alçı sökümleri yapılıyor, koruma amaçlı ahşap askılama işi de devam ediyor” dedi.