V.G. idaresindeki 73 plakalı tırı durduran ekipler yaptıkları aramada, tırın farklı yerlerine gizlenmiş 4 bin paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ekipleri, Irak’tan Kahramanmaraş’a kaçak sigara getireceği bilgisini aldı.

Kahramanmaraş’ta bir tırda yapılan aramada, 4 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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