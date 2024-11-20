Kahramanmaraş’ta hakkında 33 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Elbistan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığının İhlali, Kasten Yaralama’ olmak üzere 3 farklı suç ve 5 ayrı dosyadan hakkında 33 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. (29) isimli hükümlü Karaelbistan Mahallesinde yakalandı.

Elbistan Adliyesindeki işlemlerinin ardından tutuklanan hükümlü cezaevine teslim edildi.