Kahramanmaraş’ta kardeşinin ardından 8 yaşındaki Muhammed de enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta kardeşinin ardından 8 yaşındaki Muhammed de enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler birçok yapının yıkılmasına neden oldu. Merkez Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı Serap Apartmanı da depremde çöktü. Apartmanda mahsur kalan iki kardeşten biri olan 5 yaşlarındaki Şahin, ekiplerin çalışmasıyla 30 saat sonra kurtarılmıştı. Aynı enkazdan güzel bir haber daha geldi. Şahin’in ağabeyi 8 Muhammed’e de ekipler ulaştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda enkaz altında kalan Muhammed 32 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Muhammed’in kurtarılmasıyla çevredekiler büyük bir sevinç yaşadı.