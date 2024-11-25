Kahramanmaraş’ta dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgâr, kentte büyük hasara yol açtı. Şu ana kadar toplamda 315 ağaç devrilmesi ve 280 çit ile istinat duvarı yıkılması ihbarı alındığı bildirildi.

Kahramanmaraş’ta dün öğle saatlerinde başlayan rüzgar sabahın erken saatlerine kadar sürdü. Etkili rüzgar nedeniyle iş yerlerinin tenteleri, binaların çatıları uçtu. Rüzgar cami minarelerini de devirdi.

Etkili rüzgar nedeniyle 315 ağaç devrilmesi 280 çit ile istinat duvarı yıkılması ihbarı alan büyükşehir belediyesi ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor. Bir yandan çevre temizliği sürerken diğer yandan çevreye yayılan ağaç ve dalları toplanıyor.

Özellikle ana yollar ve parklarda devrilen ağaçların kaldırılması için hummalı bir çaba sürerken, zarar gören istinat duvarları ve çitler nedeniyle bazı bölgelerde güvenlik önlemleri artırıldı.

Şehir merkezinde rüzgar etkisini kaybetti.