Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapımına başlanan 3 yeni hastane Ocak ayında hasta kabulüne başlayacak.

Kahramanmaraş’ta sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla yapımı tamamlanma aşamasına gelen 3 devlet hastanesi, Ocak 2025 itibarıyla hasta kabulüne başlayacak.

Yeni projeler çerçevesinde inşa edilen 400 yataklı Acil Durum Hastanesi, 120 yataklı Türkoğlu Devlet Hastanesi ve 50 yataklı Nurhak Devlet Hastanesi, kentteki sağlık hizmetlerine erişimi önemli ölçüde artıracak.

Bu yatırımlar, bölge halkına daha hızlı ve kapsamlı sağlık hizmeti sunmayı hedeflerken, modern tıbbi cihazlarla donatılan hastanelerin bölgedeki sağlık sorunlarına çözüm olması bekleniyor.

Hastanelerin hizmete açılmasıyla birlikte hem sağlık çalışanları için istihdam imkanı sağlanacak hem de çevre ilçelerdeki yoğunluk azalacak. Proje, şehirdeki sağlık sisteminin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Depremzede Mehmet Çınar, “Çok güzel şehrimize üç dört tane hastane yapılıyor. Bu hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanımıza ve yetkililere teşekkür ederiz. Ancak bu hizmetlerin devamı sonrası çevre düzenlenmesi, otopark sorunlarının yaşanmamasını ve daha güzel hocaların hizmet etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Mustafa Okumuş isimli depremzede ise, “Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun yapılanın kötüsü olmaz. Hastanelerin yapılması güzel daha da güzel olmasını diliyoruz” diye konuştu.