Kahramanmaraş’ta 3 gün önce kaybolan Alzheimer hastası 85 yaşındaki adam, arama kurtarma çalışmalarının ardından bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesinin Büyüksır Mahallesi’nde 3 gün önce, Alzheimer hastası Hasan Bilgiç (85), evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşlı adam yakınları tarafından bulunamayınca durum jandarma bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrası kaybolan yaşlı vatandaşı 3 gün sonra bir ağacın altında buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Bilgiç, ailesine teslim edildi.