Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yapımına başlanan ve tamamlanan toplam 3 bin 135 deprem konutu, gerçekleştirilen kura ile hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi’nde yapımına başlanan deprem konutları tamamlanıyor. İl genelinde 2 bin 338 olmak üzere; Pazarcık’ta 952, Türkoğlu’nda bin 386 ve 7 ilçedeki toplam 797 köy evi ile toplamda 3 bin 135 deprem konutunun kurası çekildi. Onikişubat ilçesinin Önsen Mahallesi’nde 3. etapta yer alan ve daha önce 922 deprem konutunun anahtar teslimi de yapıldı. Hak sahiplerinin takip ettiği konut kura çekilişini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile yaptı. Kahramanmaraş’taki programda Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve şehir erkanı hazır bulundu.

İlk kura çekilişi Kahramanmaraş ili için yapıldı. Kura çekimi sonrası temsili iki aileye deprem konutlarının anahtarları teslim edildi. Anahtarı teslim alan aile, "Evimiz ağır hasar almıştı, yıkılacak yeni evimize kavuştuk. Herkese çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun" dedi.