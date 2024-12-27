Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “210 Milyon TL’lik yatırımla bu tarihi yapıyı aslına uygun bir şekilde yeniden inşa ediyoruz. 12 aylık bir iş takvimi var. Proje kapsamında yapı aslına uygun şekilde yeniden inşa edilecek ve çevre düzenlemeleri yapılacak. Çalışmalarımız tamamlandığında bu mekan, kütüphane ve müze olarak kullanılacak. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin önemli kültürel miraslarından biri olan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ni ziyaret ederek restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Restorasyon sürecinin tüm detayları hakkında bilgi almak amacıyla gerçekleştirilen inceleme sırasında Başkan Görgel, yüklenici firma yetkilileriyle bir araya geldi. Çalışmaların geldiği son durumu yerinde değerlendiren Başkan Görgel, yapılan işlerin planlanan takvime uygun bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Görgel, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nin Kahramanmaraş için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Görgel, müzenin yalnızca bir edebiyat mirası değil, aynı zamanda şehrin kültürel kimliğini yansıtan bir sembol olduğunun altını çizerek, “Dulkadiroğlu ilçemizde bulunan ve 250 yıllık tarihe sahip Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzemiz, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yürüttüğümüz proje kapsamında binamızın restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. 210 Milyon TL’lik yatırımla bu tarihi yapıyı aslına uygun bir şekilde yeniden inşa ediyoruz. Ekipler çok hızlı bir çalışma yürütüyor. 12 aylık bir iş takvimi var” diye konuştu.

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nin önemli bir kültür noktası halini alacağını da ifade eden Başkan Görgel, “Proje kapsamında bu mekân müze ve kütüphane olarak kullanılmaya başlanacak. Alanın çevre düzenini de buna uygun bir şekilde gerçekleştireceğiz. Dulkadiroğlu ilçemizde gençlerimizin ders çalışıp vakit geçirebilecekleri, kafeteryası, konferans salonu ve bahçesiyle önemli bir sosyal tesis olacak. Destekleri için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve ekibine teşekkür ediyoruz. İnşallah çalışmalarımızı hızla tamamlayarak Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzemizi şehir ve ülke turizmine tekrar kazandırmış olacağız. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.