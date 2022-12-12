Kahramanmaraş’ta insanlara hastalık bulaştıran vektörlere yönelik mücadele çerçevesinde ilaçlama çalışmalarının yanı sıra, 220 ton araç lastiği geri dönüşüme kazandırıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş’ta insanlara hastalık bulaştıran vektörlere yönelik mücadele çerçevesinde ilaçlama çalışmalarının yanı sıra, 220 ton araç lastiği geri dönüşüme kazandırıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, şehir genelinde metruk yapılar, ortak kullanım alanları, lavabo, menfez, köprü ve kanalizasyon gibi alanlarda insektisitlerle kalıcı uygulamalar ve sisleme çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedildi. Ayrıca ömrünü tamamlamış ve rastgele doğaya atılan araç lastikleri de toplanarak içerisinde biriken yağmur suyunda oluşabilecek vektörlerin kontrol altına alındığı belirtildi. Bu çerçevede 220 ton atık lastiğin geri dönüşüme kazandırıldığı da aktarıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kışlak mücadele çalışmaları çerçevesinde, rastgele doğaya atılan araç lastiklerini de toplayarak lastiklere sivrisineklerin larva bırakması ve içerisindeki suda hızlı bir şekilde üremelerini engellemeyi hedefliyoruz. Böylece zararlıların hızlı bir şekilde çoğalmasının önüne geçerken, doğamızı da atık lastiklerden arındırıyoruz. Bu noktada yıl içerisinde toplamda 220 ton atık lastik geri dönüşüm tesislerinde ekonomiye kazandırıldı” ifadelerine yer verildi.