Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin deprem dolayısıyla vatandaşlara sağladığı şehir içi ücretsiz toplu taşıma hizmetinden günlük 3 bin kişinin faydalandığı belirtildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehrin inşa ve ihyası noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürürken bir yandan da vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gayret gösterdiği ifade edildi. Vatandaşların toplu taşıma ihtiyacının karşılanması noktasında 16 hatla ücretsiz olarak seferlerini sürdüren büyükşehir, günlük 3 bin vatandaşın ulaşımını sağlıyor. Belediye otobüsleriyle sağlanan toplu taşıma hizmetiyle vatandaşlar, 15 Temmuz Millet Bahçesi, KSÜ Tıp Fakültesi, NFK Şehir Hastanesi, Kılavuzlu Park, Çocuk Hastanesi, Otogar, Doğukent, EXPO Alanı, KAFUM, 12 Şubat Stadyumu, Ulu Cami, Sanayi, Yörük Selim Hastanesi, Havaalanı, Karacasu Kampüsü gibi pek çok noktaya ücretsiz ulaşım sağlayabiliyor. Şehir içi ulaşımda ücretsiz hizmet veren toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatlerine belediyenin internet adresi ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabildiği kaydedildi.