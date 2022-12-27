Kahramanmaraş’ta 12 kişinin yaralandığı halk otobüsü kazası, araçtaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kahramanmaraş’ta 12 kişinin yaralandığı halk otobüsü kazası, araçtaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde meydana gelmiş, Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan U.K. idaresindeki 46 H 0006 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıkarak kaza yapmıştı. Refüjdeki direğe ve ağaca çarparak devrilen özel halk otobüsünde can pazarı yaşandı. Kazada, otobüs sürücüsü ile birlikte 12 yolcu yaralanırken, kaza anı ise halk otobüsünün içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve kaza yapması, daha sonra yolcuların da panik içinde etrafa düşmesi ve bağırışları yer aldı.

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarınca Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Sütçü İmam Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.