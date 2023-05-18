Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Koordinasyon Merkezinde koordinatör valilerin katılımı ile bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verirken, 12 bin konteynerde şu anda 38 bin kişinin misafir edildiğini kaydetti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinde koordinatör valilerden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Ağrı Valisi Osman Varol ve Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ile birlikte basın mensuplarına şehirdeki son durumu hakkında bilgi verdi.

İlk günden itibaren vatandaşların barındırılması konusunda devletin bütün kurum ve kuruluşlarının çok ciddi bir çalışmanın içerisinde olduğuna dikkat çeken Vali Ömer Faruk Coşkun, "Bu anlamda ilk önce vatandaşlarımızın çadır kentlerde barındırılması ve akabinde de konteyner kentlerin yapılması ile vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçinceye kadar inşallah konteyner kentlerde yaşamlarını idame ettirilmesi için çalışmalar son hızıyla devam etmektedir” dedi.

“Konteyner kentlerde 38 bin vatandaşımız misafir ediliyor”

Depremin ilk günüden itibaren afet bölgesine destek vermek üzere koordinatör valilerin görev aldığını ve bu görevlerin devam ettiğini ifade eden Vali Coşkun, “İlimizde 42 konteyner kentin 31 tanesi tamamlanmış, 7 konteyner kentimizde ise çalışmalar hızlıca devam etmektedir. Bunları da önümüzdeki süreçte en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda yerine konulan 16 bin 186 adet konteynerimiz bulunmakta ve yine yerleşime açılan yaklaşık 12 bin adet konteynerimizde de yaklaşık 38 bin vatandaşımızı misafir ediyoruz. Malum konteyner kentlere vatandaşlarımız yerleştikçe farklı ihtiyaçlar ortaya çıkabiliyor. Mevsim itibari ile sıcak bir yaz mevsiminin başlangıcındayız. Bu sıcaktan kaynaklı olarak konteynerlere klima takılması için ciddi talepler geldi. Bu anlamda AFAD Başkanlığımız bu konuyla ilgili çalışma başlattı ve önümüzdeki süreçte altyapısı uygun bütün konteyner kentlerimizde klimalar takılacak” diye konuştu.

“5 bin 500’e yakın vatandaşımızın konteynerlerini teslim ettik”

Konuşmasını sürdüren Coşkun, “Kırsal mahallelerimizdeki afetten etkilenen vatandaşlarımıza yönelik olarak onların barınma ihtiyaçlarını gidermeye dönük konteynerler teslim edilmeye başlandı. Bu anlamda kırsalda yaklaşık 5 bin 500’e yakın vatandaşımıza konteynerlerini teslim ettik, yerleştirdik. Önümüzdeki süreçte hak sahibi olan bütün vatandaşlarımıza o konuda en kısa zamanda konteynerlerini teslim edip onların barınma sorunlarını karşılamış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Enkaz kaldırma çalışmaları hemen hemen bitmiş durumda”

Kentteki enkaz kaldırma çalışmaları hakkında konuşan Vali Coşkun, “TOKİ tarafından ilimizde yapılan kalıcı konutların bir kısmı afetzede vatandaşlarımız için ayrıldı, bu konuda vatandaşlarımıza tahsis etme süreci devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları ilgili de yıkık, acil yıkılacak binaların enkazları ile ilgili enkaz kaldırma çalışmaları hemen hemen bitmiş durumda ilimiz genelinde. Ağır hasarlı binalar konusunda da yasal süreç takip ediliyor onlar tamamlandı. Onunla ilgili de yasal süreç tamamlandıkça ağır hasarlı binalarla ilgili yıkım süreci başlayacaktır” şeklinde konuştu.

“91 milyondan fazla sıcak yemek dağıtımı yapıldı”

Vatandaşların beslenme konusunda herhangi bir sıkıntıya düşmemesi için yoğun çaba gösterildiğini dile getiren Coşkun, “İlimiz genelinde 87 bin 411 adet hasar tespitine itiraz yapılmıştı. Bu itirazların tamamına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının personeli tarafından tekrardan bakıldı ve tekrardan bu tespitler yapılıp duyuruya çıkartıldı. Beslenme konusunda Kızılay’ın koordinesi ve diğer kurum ve kuruluşlarımızın katkıları ile şu an günlük yaklaşık 350 bine yakın öğün beslenme desteği verilmektedir. Şimdiye kadar da 91 milyon 623 bin 524 adet kahvaltı ve sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Halk Ekmek başta olmak üzere diğer fırınlarımızın da desteği ile günlük yaklaşık 335 bin adet de ekmek üretimine devam edilmektedir” diye konuştu.

“Hedefimiz 4 binden fazla çarşıyı esnafımızın hizmetine sunmak”

Kente geri dönüş yapacak olan vatandaşlar ve esnaflar için hazırlanan konteyner çarşılar hakkında da bilgiler aktaran Coşkun, "Deprem sürecinde başka illere giden vatandaşlarımız söz konusuydu. Bu tahliye süreci ile ilgili giden vatandaşlarımızın özellikle şehrimize geri dönmesi noktasında AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda çalışmalar yürütülüyor. Seçim sürecinde de bu çalışmalar hassas bir şekilde yürütüldü. İlimize dönmek isteyen bütün vatandaşlarımıza destek verilerek ilimize dönmesi için gerekli yardım yapıldı. Esnafımıza destek olmak üzere esnaf konteyner çarşıları yapılmaktadır. Bu anlamda şimdiye kadar yaklaşık 3 bin 400 iş yeri tamamlanarak esnaflarımızın istifadesine sunuldu. Bir kısmının tahsisi yapıldı, bir kısmının ise tahsis etme süreci devam etmektedir. İhtiyaç oldukça esnaf çarşılarının devamı noktasında bir gayretimiz olacak. Şimdilik hedefimiz 4 binin üzerinde çarşıyı esnafımızın hizmetine sunmaktır ve bu sayı sahadan gelecek olan talebe göre artırılacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.