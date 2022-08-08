Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 117 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 117 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi Kahramanmaraş’ta bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Kökünü Kurutma’ adı verilen uyuşturucu operasyonu düzenledi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yapılan operasyonda Gaziantep karayolu üzerinde durdurulan nakliye aracında 117 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Ü. gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.