Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin mobil ekibi, şehrin muhtelif yerlerinde deforme olan yürüyüş yolları ve refüjlerde bakım, onarım, yenileme çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği noktalar arasında Dulkadiroğlu’nda; Tevfik Kadıoğlu Bulvarı, Doğukent, Sakarya, Eyüp Sultan ve Beyazıtlı mahalleleri, Onikişubat’ta ise; Av. Mehmet Ali Kısakürek ve Karasu bulvarları ile Üngüt Mahallesi yer aldı. Arterler ve orta refüjlerde deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan kilit parke, bordür ve bazaltlar yenilenerek yaya trafiğinde konfor ve güvenlik sağlanıyor. Şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin vatandaşlardan gelen ulaşım taleplerine anında müdahale eden mobil hizmet ekipleri, daha konforlu seyahat imkânı sunmak için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlara daha konforlu seyahat imkanı sunmak için 11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım, yenileme ve asfalt uygulamalarının artarak sürdüğü belirtildi.