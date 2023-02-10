AFAD, UMKE ve uluslararası yardım ekipleri, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Sandalzade Sokak’ta kurtarma çalışması yaptı. Depremden 107 saat sonra kurtarma çalışmalarında Taner (24) isimli genç, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Uzun süren uğraşlar sonucunda enkazdan çıkarılan yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ta arama kurtarma ekipleri, 24 yaşındaki Taner’i enkaz altından sağ olarak çıkardı.

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