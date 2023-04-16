Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketiyle 10 saniyede haritadan silinen ve 600 binadan sadece 50’si sağlam kalan Ericek Mahallesi’nde köy evlerinin temelleri atılmaya başlandı.

Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi, ilk depremi hasarsız atlattı. Dağın eteğindeki mahalle, asıl yıkımı ikinci depremle yaşadı. 10 saniye içinde yerle bir olan mahalledeki 600 evden geriye 50’si sağlam kaldı. Erkekler kahvede, çay ocağında ve bakkallarda, kadınlar komşularına geçmiş olsun ziyaretinde ikinci depreme yakalandı. Mahallede 123 kişi hayatını kaybetti.

Depremin adeta yıkıp geçtiği mahallede, yaraların sarılması için hummalı bir çalışma başladı. Adeta haritadan silinen mahallede yeniden yaşamın filizleneceği köy konutları için ilk kazma vuruldu. Mahallede ilk etaptaki 240 köy konutu yapılacak. Deprem sonrasında evleri yıkılan ya da ağır hasar hak sahipleri, bölgesel ihtiyaçlar, yöresel mimari ve yaşam şartları dikkate alınarak tasarlanan köy evlerine en kısa sürede kavuşacak.

Depremden sonra hayatta kalanlar için yeni yaşam alanı olacak köy evlerinin yapımına başlandığını belirten muhtar Lütfi Kaya, “Bölgede depremin en fazla etkilediği yer Ericek oldu. Neredeyse sağlam binamız kalmadı. Şimdi yeni evlerimizin temelleri atılmaya başlandı. Köy evlerimizin inşasına başlanması bizim de umutlarımızı tazeledi ve yeşertti. Mahalle sakinlerimiz yeni, modern ve depreme dayanıklı evlerine inşallah en kısa sürede kavuşacak. Mahallemizi yeniden ayağa kaldıracağız. Küllerimizden doğuyoruz diyebiliriz. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.