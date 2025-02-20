Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri 1 ton 600 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirdi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Tarihi Eser Kaçakçılığı ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 1 ton 600 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca, operasyonlarda 6 av tüfeği, 40 gram metamfetamin, 21 gram esrar, 4 Roma dönemine ait sikke ele geçirildi.

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Olayla ilgili 40 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA