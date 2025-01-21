Kahramanmaraş’ta evinden ayrılan ve kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni, 1 ay sonra sulama kanalında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Halkaçayır Mahallesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Duran Maniş, yaklaşık 1 ay önce evinden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma arama kurtarma, köy korucuları, AFAD ekipleri sevk edildi. Gönüllü arama kurtarma ekiplerince yapılan arama sonucu yaşlı adamın cansız bedeni Maksutuşağı Mahallesi mevkisindeki boş bir sulama kanalında bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.