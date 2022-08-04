Kahramanmaraş’ta her derde deva olarak bilenen urmu dutu suyu, serinletici özelliği nedeniyle de artan sıcak havada yoğun olarak tüketiliyor.

Kahramanmaraş’ta her derde deva olarak bilenen urmu dutu suyu, serinletici özelliği nedeniyle de artan sıcak havada yoğun olarak tüketiliyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı mevkiinde 10 yıldır urmu dutu suyu satan 4 çocuk annesi Sefa Neşnat (36), urmu dutu suyunun birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Neşnat, "Urmu dutu, karadut suyu ve reçeli üzerine çalışıyoruz. Urmu dutu ağız yaralarına, dil yaralarına, kansızlığa, halsizliğe iyi geliyor" dedi.

Urmu dut suyunun 1.5 litresinin 20 TL, 5 litresinin 50 TL, urmu dutu pekmezinin kilosunun 150 TL, özel pekmezin ise 400 TL olduğunu söyleyen Neşnat, Türkiye’nin dört bir yanına kargoyla ürün gönderdiklerini söyledi.

Her gün urmu dutu suyunu tatmaya geldiğini söyleyen Şevval Nisa ise, "Urmu dutunun faydaları çok fazla ve ağız yarasına çok iyi geliyor. Gerçekten çok güzel ve buz gibi. Bu sıcakta da insana aşırı derecede iyi geliyor" ifadesini kullandı.