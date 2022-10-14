Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert’in için Jandarma Filo Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Van Valisi Dr. Ozan Balcı ve protokolün katıldığı törende şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert’in öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, Türk Kava Kuvvetlerine ait askeri uçağa konularak dualarla memleketi Kahramanmaraş’a uğurlandı.

Van’ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert, memleketine uğurlandı.

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