Kahramanmaraşlı görme engelli sporcu Ayhan Kaya, Kazakistan’da düzenlenen Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü oldu.

2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası Kazakistan’ın başkenti Astana’da tamamlandı. Milli sporcular başarılı bir şampiyona geçirirken, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşayan Ayhan Kaya, dünya üçüncüsü oldu.

Antrenörüne destekleri için teşekkür eden milli sporcu Kaya, "Antrenman için Pazarcık’tan Kahramanmaraş’a geliyorum. Sporu seviyorum. Antrenörüm bizimle ilgileniyor sağolsun. Zorlansak da istiyoruz, severek yapıyoruz" dedi.

Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyleyen Kaya, "Şampiyonaya 6 ülke katıldı. Benim kategorimde 3 sporcu vardı ve ben dünya üçüncüsü oldum. Hedefim bundan sonra dünya şampiyonluğu. Ülkemi ve şehrimi temsil etmek istiyorum. İş insanlarından ve belediyelerden de destekler bekliyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen federasyon başkanımız, hocalarımız ve eşime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Şampiyonada milli sporcular, 6 altın, 24 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 37 madalya kazanma başarısı gösterdi.