Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş’ta çocuklar için EXPO 2023 alanında açılan Doğa Okulu ve Çocuk Dünyası minik yavrular için adeta terapi merkezine dönüştü.

Onikişubat Belediyesi tarafından 800 bin metrekare alana inşa edilen Cumhurbaşkanlığı himayesinde kurulan EXPO 2023 alanı 7’den 70’e her kesime hitap ederken, çocukların deprem travmasını atlatıp mutlu olmaları için çiçek bahçeleri içinde atölyelerin yer aldığı Doğa Okulu ve Çocuk Dünyası kuruldu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek deprem sonrasında hızlı normalleşmeye Expo’nun her anlamda katkı sunacağını söyledi. EXPO 2023’ün Kahramanmaraş’a ekonomik ve sosyal anlamda büyük katkı sağlayacağını belirten Mahçiçek, “7’den 70’e her kesime hitap eden 800 bin metrekarelik bir dev EXPO kompleksi inşa ettik. Çocuklar için de Doğa Okulu ve Çocuk Dünyası kurduk. Yavrularımız burada bilim, matematik, enerji, müzik, resim ve hayvanların yer aldığı yeşillikler içinde bahçelerin içinde atölyelerde vakitler geçirecek. Kurulan çocuk dünyası Kahramanmaraşlı evlatlarımıza adeta terapi gibi gelecek ve hayata daha hızlı motive olup başarılı bireyler olacaklar” ifadelerini kullandı.