Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş'ın Boğaziçi bölgesi ve Vadi bölgesindeki mikrobölgeleme etüt çalışmalarının tamamladığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş'ın Boğaziçi bölgesi ve Vadi bölgesindeki detaylı bilimsel mikrobölgeleme etüt çalışmalarını tamamladı.

Vadi bölgesinde 327 hektarlık alanın yüzde 43’lük bölümünü kapsayan eğimi yüksek bölgede kaymaların devam ettiği tespit edildi.

Bu alanın heyelan riski nedeniyle “yerleşime uygun olmayan alan” statüsü korunacak.

Geri kalan yüzde 57’lik alanda ise tehlike oluşturabilecek kayma tespit edilmedi. Bölge “önlemli alan” statüsüne alındı, “yerleşime uygun alan” olarak belirlendi.

İlgili belediyeler imar planlarında gerekli revizyonları yaparak zemin iyileştirme ve gerekli tüm önlemlerin alınması koşuluyla "önlemli alanlarda" yapılaşmaya izin verebileceği

Sosyal medya hesabından çalışmaların tamamlandığını duyuran Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kahramanmaraş'ın Vadi bölgesinde bilim insanlarımızla birlikte yürüttüğümüz titiz çalışmaları tamamladık, yeni yapı alanlarımızı belirledik. En güvenli ve yerleşime uygun alanlarda inşa projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz" mesajını paylaştı.