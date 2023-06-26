Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Türkoğlu’ndaki 3 köyümüzde yöresel mimariye uygun olarak 92 ev inşa ediyoruz. Hemşehrilerimiz inşallah kısa bir süre içinde yuvalarına yerleşecekler” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde süren yapım çalışmaları çerçevesinde ilk köy konutlarını depremden 76 gün sonra teslim eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı üç köyündeki toplam 92 kalıcı konutun teslimi için mesai harcıyor.

“Köy konutları, yaz aylarında sıcağa, kış aylarında ise soğuğa karşı yalıtımlı”

92 konutun yapımına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan videoda görüşlerine yer verilen Proje Müdürü Mehmet Suat Şahin, “Şu anda bulunduğumuz yer Özbek Mahallesi. Bu mahallede toplam 41 konutumuz var. Kadıoğlu Çiftliği Mahallemizde 44, Kelibişler Mahallemizde ise 7 konutta çalışmalar sonlanmak üzere. Konutlarımız net 121 metrekare ve verandalı. Yaz aylarında sıcağa, kış aylarında da soğuğa karşı yalıtımlı. Konutlarımızı tamamlamak için yoğun bir tempoyla çalışmalarımız devam ediyor. Konutlarımızı 45 gün dahilinde tamamlamak için yoğun bir tempoyla toplamda 700 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Kadıoğlu Çiftliğimizin akabinde Özbek Mahallemizdeki 25 konutu Kurban Bayramı’na yetiştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Köy konutlarında yöresel mimariye uygunluk ve ferahlık gözetiliyor”

3 artı 1 planda, yöresel mimariye uygun olarak inşa edilen köy evleri; köy sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerine uygun olacak şekilde tasarlanıyor. Köy konutları; geniş bir mutfağa, ferah bir salona, çocuk ve ebeveyn odalarına sahip yapısıyla talepleri karşılıyor.