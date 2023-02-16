Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinde çöp toplama, cadde ve sokak temizliği işlemlerini yürütüyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinde çöp toplama, cadde ve sokak temizliği işlemlerini yürütüyor.

Yardım için Kahramanmaraş’a giden Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinde çöp toplama, cadde ve sokak temizliği işlemlerini yürütüyor. Toplam 95 personelle bölgede yaraların sarılması için görev alan Körfez Belediyesi, son olarak 1 çöp toplama aracını da bölgeye gönderdi. Ekipler kent merkezinde geniş çaplı temizlik çalışması başlatırken, cadde ve sokaklar ile çadır kentlerin bulunduğu alanlarda da çöp toplama işlemi gerçekleştirdi. Hizmet alanı sadece kent merkezi ile sınırlı olmayan ekipler, köyler bölgesinde de hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.