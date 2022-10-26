Kahramanmaraş’ın "nazar boncuğu" olarak adlandırılan Yeşilgöz, sonbahar aylarının sessizliğine büründü.

Kahramanmaraş’ın "nazar boncuğu" olarak adlandırılan Yeşilgöz, sonbahar aylarının sessizliğine büründü.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Tekir Mahallesi’nde bulunan ve her mevsim buz gibi suyu, eşsiz manzarası ve göz alıcı güzelliği ile Kahramanmaraş’ın nazar boncuğu olarak adlandırılan Yeşilgöz, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından ‘gizemli cennet’ olarak da biliniyor.

Doğası ve havası ile herkesi mest eden, kaynağı halen bulunamayan Yeşilgöz, her mevsim rengi ve berraklığıyla insanları kendisine kayran bırakmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş-Göksun karayolunun yaklaşık 60 kilometre uzağında bulunan Yeşilgöz, sonbahar aylarının gelmesi ile ayrı bir güzelliğe büründü.

Sonbaharda yapraklarını döken ağaçlar, sarının tüm tonlarını gölün duru suyu üzerinde ortaya çıkartırken, vatandaşlar ise bu manzara karşısında adeta mest oluyor.