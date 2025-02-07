Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumlar iş birliğiyle 7-12 Şubat tarihleri arasında anma törenleri, konferanslar, tiyatro gösterileri ve kortej yürüyüşleri gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü, "Sönmez Bu Ocak" temasıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve paydaş kurumların iş birliğiyle düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. 7 - 12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek programlar kapsamında anma törenleri, konferanslar, tiyatro gösterileri ve kortej yürüyüşleri gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri, 7 Şubat Cuma günü saat 12.00’da Abdulhamid Han Camii’nde gerçekleştirilecek hatim duası ile başlayacak. Ardından vatandaşlara etli pilav ikram edilecek.

Etkinlik takvimi kapsamında 10 Şubat Pazartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde önemli programlar düzenlenecek. Saat 19.30’da başlayacak etkinlikte Mehmet Ercan’ın sunumuyla Prof. Dr. Tufan Gündüz, "Sönmez Bu Ocak" konulu söyleşi gerçekleştirecek. Program kapsamında ayrıca Çamlıca Camii Müezzini Mustafa Alphayta ve İstanbul Barbaros Hayrettin Camii İmamı Alpcan Çelik; aşr-ı şerif, kaside ve ilahiler seslendirecek.

11 Şubat Salı günü saat 10.00’da şehir protokolünün katılımıyla Trabzon Caddesi’ndeki eski Valilik binası önünde çelenk sunma töreni düzenlenecek. Saat 10.30’da Uzunoluk Caddesi’nde Sütçü İmam Olayı’nın canlandırılmasıyla milli mücadelenin önemli anları yeniden yaşatılacak. 10.45’te Sütçü İmam Türbesi ve saat 11.15’te Şeyhadil Mezarlığı’nda şehitlik ziyareti gerçekleştirilecek. Aynı gün akşam saat 19.30’da 12 Şubat Parkı’ndan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar kortej yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüş boyunca vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kurtuluş coşkusuna ortak olacak.

Kurtuluşun yıl dönümü olan 12 Şubat Çarşamba günü, Trabzon Caddesi’nde gerçekleştirilecek törenlerle kutlanacak. Saat 10.00’da başlayacak etkinlikler kapsamında Kur’an-ı Kerim Tilaveti, kısa film gösterimi, protokol konuşmaları, tiyatro gösterisi ve geleneksel geçit töreni yapılacak. Bu etkinliklerle Kahramanmaraş’ın bağımsızlık mücadelesi ve milli ruhu yeniden yaşatılacak.

Kutlamalar kapsamında, Kahramanmaraş’ın milli mücadelesini konu alan "Çatkapı" adlı tiyatro gösterisi, 7 - 14 Şubat tarihleri arasında çeşitli okul ve alışveriş merkezlerinde sahnelenecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.