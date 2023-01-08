Kahramanmaraş’ın kültürel mirasları nakış nakış halılara işleniyor.

Kahramanmaraş’ın kültürel mirasları nakış nakış halılara işleniyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından 2018 yılında restore edilerek şehrin turizm hazinesine kazandırılan Dulkadiroğlu Konağı’nda geleneksel el dokuma halı kursları yoğun ilgi gördü.

Dulkadiroğlu Belediyesi Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatını yaşatmaya çalışan kadınlar, binlerce yıllık sanat dalını gelecek nesillere aktarırken, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın kültürel miraslarını da halılara nakşediyor.

Kursiyerler, geleneksel tezgahta öğrendikleri halı ve kilim dokumacılığını meslek olarak öğrenirken, dokudukları halılardan ücret kazanarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Ilmek ilmek, düğüm düğüm halı ve kilim dokunan kursta, öz miras olan el dokuma halılarının da unutulmaması sağlanıyor.

Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi Halı Kilim Dokuma Usta Öğreticisi Esra Öğütücü, kurs hakkında bilgiler verdi. Öz kültürü yaşatmak için çalıştıklarını ifade eden Öğütücü, “Gelen öğrencilerimize bu unutulmaya yüz tutmuş sanatımızı unutturmamaya yönelik çalışmalar yapıp, dokumamızı devam ettirip aynı zamanda aile ekonomilerine katkıda bulunmaları açısından dokudukları halılardan ücret kazanmaktalar. Bizim amacımız kendi öz mirasımız olan el dokuma halılarının unutulmaması, unutturmamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Biz bugün öğreteceğiz ama yarın bir gün biz olmayacağız. Gelecek nesillere kendi öz mirasımızı aktarmamız lazım. Bu gelenek devam ederse mutlu olurum, birçok insan öğrenir ve öğretmeye devam ederse çok mutlu olurum” diye konuştu.

Yaptığı işin çok değerli bir iş olduğunu beliren Öğütücü, “Biz Kahramanmaraş’ın değeri olan Germanicia Antik Kenti’nde çıkan mozaikleri halıya işledik. Bunu bu şekilde işlemek ve kalıcı hale getirmek bize çok gurur verdi. Kahramanmaraş’ın değerlerini işlemek çok güzel bir duygu ve bu değerleri işlemeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.