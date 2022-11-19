Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli tescilli ürünü arasında yerini alan geleneksel lezzet ‘Maraş Eli Böğründe’ ustaların maharetli ellerinde hazırlandıktan sonra sofraları süslemeye devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli tescilli ürünü arasında yerini alan geleneksel lezzet ‘Maraş Eli Böğründe’ ustaların maharetli ellerinde hazırlandıktan sonra sofraları süslemeye devam ediyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işareti alınmasının ardından kentteki restoran, lokanta ve fırınlarda mutlulukla karşılandı. Kuzu etinin böğründen yapılan ve adını da buradan alan Eli Böğründe yemeği, Kervan Etin dilimlenmesinin ardından kiremit tavaya yan yana bırakılan soğan, sarımsak, biber ve domateslerin ardından fırına sürülen ürün 15-20 dakika pişirildikten sonra hazır hale getiriliyor. İçindeki ürünlerin diziliş şekline göre ‘yan yana’ ismi de verilen yiyecek kentteki birçok restoran, fırın ve lokantalarda hazırlanıyor.

Alpedo Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, geleneksel lezzetin coğrafi işaret belgeli tescilinin alınmasını sevinçle karşıladıklarını ve eli böğründe yemeğine geçmişte olduğu gibi gelecekte de sahip çıkacaklarını ifade etti.

Kervancıoğlu, “Bu tesisimizde çok çeşitli yemeklerimiz hazırlanıyor tabi, kentimizin yöresel yemekleri de çok önde tüketiliyor. Eli Böğründe nedir, Elbistan ve Göksun bölgemizde beslenen kuzularımızdan yapılıyor ve kuzumuzun etinin böğür tarafından yapılıyor ve güzelce işleyip kiremit tavamızın içine bıraktık. Bir tarafında da küçük soğanları ve sarımsakları bıraktık. Domates ve biber de bırakılarak yan yana yerleştiriliyor. Taş fırınında hafif pişirilmesi gerekiyor ve çok güzel bir şekilde tüketilmeye hazır hale getiriliyor. Özel tırnaklı ekmek üzerine bırakılıyor ve elimize ekmeğimizi alıp bandırarak tüketmemiz gerekiyor. Şuan da yıllardır geleneksel bir yemektir ve tescilini aldık ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.