Kahramanmaraş’ta 1990’lı yıllardan günümüze kadar hizmet vermeye devam eden Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı, modern alışveriş merkezlerine karşı ayakta durmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş’ta 1990’lı yıllardan günümüze kadar hizmet vermeye devam eden Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı, modern alışveriş merkezlerine karşı ayakta durmaya çalışıyor.

Adını, Kahramanmaraş’ta İstiklal Mücadelesi’nin meşalesini yakan kahramanlardan olan Ulu Cami İmamı Rıdvan Hoca’dan alan çarşı, yıllardır kentin en işlek yerlerinden biri. Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı, içerisinde barındırdığı beyaz eşya, giyim, elektronikli mutfak eşyaları, bebek odası eşyaları, tesettür giyim, gelinlik, halı ve kilim mağazaları ile modern alışveriş merkezlerine karşı direnmeye devam ediyor. AVM’leri tercih etmeyenler için iyi bir alternatif olan çarşı, bugünlerde sakinliği ile dikkat çekiyor.

Büyük alışveriş merkezlerine karşı ayakta durmaya devam eden çarşı; Tarihi Maraş Kalesi, Ulu Cami ve Kapalı Çarşı gibi kentin tarihi doku üçgeninin ortasında yer alıyor. Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı’nda sabahın ilk ışıkları ile birlikte hareketlilik başlarken, çarşı esnafı ise AVM’lere nazaran fiyatların daha uygun ve çeşitliliğin daha fazla olduğunu söylüyor.

Çarşının büyük alışveriş merkezlerine karşı direndiğini ifade eden esnaf Rıdvan Sümbül, “1991 yılından beri bu çarşıda esnaflık yapıyorum. Eskiden buralarda canlılık ve hareket vardı ama AVM’ler açılınca bizim bu çarşıda alışverişler geriledi. Ama şu anda yerli olan esnaf ufak tefek kendi çevresi ile birlikte işlerini götürebiliyor. Milletin de tabii alım gücü düştü ve bizde de bu ay alışverişler düştü. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Fiyatlarımız AVM’lere göre daha makul fiyatta” dedi.

Çarşı esnafından Mehmet Akgöz de, 32 yıldır Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı’nda esnaflık yaptığını söyledi. Akgöz, “Tabii buranın eski hareketliliği kalmadı ama yine de iyidir burası. İş eskisi gibi olmuyor ama yine de şükür diyoruz. Köy garajı eskiden buradaydı, onun buradan taşınması işlerimizi azalttı” diye konuştu.