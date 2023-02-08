Eskişehir İl Sağlık Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (SAKOM) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın acil durum çağrılarının Eskişehir’e bağlandığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nin meşgul edilmemesi gerektiği duyuruldu.

Eskişehir İl Sağlık Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (SAKOM) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın acil durum çağrılarının Eskişehir’e bağlandığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nin meşgul edilmemesi gerektiği duyuruldu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından meydana gelen yıkım nedeniyle ülkenin dört bir yanından arama, kurtarma ve sağlık ekipleri deprem bölgesine hareket etti. 6 Şubat saat 04.17’de meydana gelen ilk depremin hemen sonrasında saat 04.30 itibarıyla Eskişehir İl Sağlık Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (SAKOM) etkin hale getirilmişti. Eskişehir İl Ambulans Servisi ve Eskişehir UMKE; kentten toplam 23 ambulans, 4 UMKE aracı, 1 mobil komuta aracı, 1 tam donanımlı konteyner ve toplam 113 personeli afet bölgesine gönderdi. 8 Şubat saat 08.00 itibariyle Eskişehir’den giden 1 ekip Osmaniye, 1 ekip Gaziantep, 16 ekip Hatay ve 5 ekip Malatya bölgesinde hizmet veriyor. Ayrıca 4 UMKE ekibi de Adıyaman’da faaliyet gösteriyor. Eskişehir SAKOM’dan yapılan açıklamada bölgede görev yapan sağlık ekiplerinin şu ana kadar toplamda 130 yaralıya acil yardım hizmeti sunduğu bildirildi.

Kahramanmaraş’ın acil çağrıları Eskişehir’e

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge başkanlığında ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala koordinasyonunda 15 personel ile ekipler arasındaki eşgüdümün sağlandığı SAKOM, 8 Şubat saat 08.00 itibarıyla Kahramanmaraş’ın acil durum çağrılarının Eskişehir’e bağlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada vatandaşların acil durumlar dışında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmemeleri gerektiği belirtildi.