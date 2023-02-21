Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından bölgeye tren yoluyla gönderilen yüzlerce konteyner ev dron ile havadan görüntülendi.

26 evde hırsızlık yapmışlardı, jandarma ekipleri yakaladı: 2 tutuklama 26 evde hırsızlık yapmışlardı, jandarma ekipleri yakaladı: 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından bölgeye tren yoluyla gönderilen yüzlerce konteyner ev dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından evlerini kaybeden vatandaşların barınma ihtiyacı için yardımlar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda bölgeye çok sayıda konteyner ev gönderildi. Gönderilen konteyner evler dron ile havadan görüntülendi.