TÜBİTAK 4007 Afet Bölgesi Bilim Her Yerde Özel Destek Çağrısı çerçevesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İzmir’den Kahramanmaraş’a El Ele Bilim Projesi" destek aldı. İzmirli gönüllü öğretmenler hemen harekete geçti ve 26-27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen projeye yaklaşık 3 bin öğrenci katıldı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde tüm öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde özel öğrenciler için de atölyeler yer aldı.

Kahramanmaraş Avşar Çadır Kentinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gönüllü öğretmen, idareci ve AR-GE personeli ile 25’ten fazla atölyede çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde ’Modüler Robot Atölyesi’, ’Planetaryum ile Uzay Atölyesi’, ’Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi’, ’Move and Freeze Atölyesi’, ’Kimya Atölyesi’, ’Biyolojik Çeşitliliği Gözlemliyorum Atölyesi’, ’Titreşimin Gücü Atölyesi’, ’Seramik ve Ebru Sanatı Atölyesi’, ’Drama’, ’Anadolu Masalları’, ’Gazetecilik Atölyesi’ gibi birçok alanda atölyeler yapıldı. Öğrencilerin bilime ve teknolojiye merakını artırmanın hedeflendiği etkinliklerde aynı zamanda depremin yıkıcı psikolojik etkilerinden uzaklaşmasına katkı sağlandı. Ayrıca şişme oyun parkları kurularak öğrenciler için eğlenceli bir şenlik düzenlenmiş oldu.

Etkinliklerin ilk günü Avşar çadır kentinde, 2. ve 3. günü ise Onikişubat ilçesindeki Hasan Balcı İlkokulu bahçesinde çadır içerisinde gerçekleştirildi. Depremden en çok etkilenen okulların öğrencileri, projenin gerçekleştirildiği alanlara servis araçlarıyla getirildi. Böylece projeye katılımın artması ve tüm depremzede öğrencilerin alana erişiminin artırılması sağlandı. Etkinliklere katılan öğrenciler bazı etkinlikleri hayatlarında ilk defa deneyimledikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederken, aynı zamanda İzmir’den gelen büyüklerine teşekkür etti.