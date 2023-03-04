İstanbul’dan Kahramanmaraş’a doğru hareket eden TK6962 sefer sayılı uçuşta fenalaşan vatandaşa ilk müdahale uçakta bulunan sağlık personeli tarafından yapıldı.

İstanbul’dan Kahramanmaraş’a doğru hareket eden TK6962 sefer sayılı uçuşta fenalaşan vatandaşa ilk müdahale uçakta bulunan sağlık personeli tarafından yapıldı.

Olay, İstanbul’dan Kahramanmaraş’a doğru saat 11.00’da hareket eden TK6962 sefer sayılı uçuşta medyana geldi. Uçakta seyahat eden bir yolcu fenalaştı. Fenalaşan yolcuya, depremzedelere yardım etmek için Hatay’a gitmek üzere Kahramanmaraş uçağına binen Yaşam Çiçeği Derneği Başkanı ve hemşire olan Tuğçe Kılıç ilk müdahalesini yaptı.

“Uçağımız inene kadar hasta ile ilgilendik”

Yaşam Çiçeği Derneği Başkanı ve hemşire Tuğçe Kılıç, depremzedelere yardım etmek için Hatay’a gitmek üzere Kahramanmaraş uçağına bindiklerini söyledi. Kılıç, yolculuk esnasında hostesin “İyi misiniz beyefendi” diye yolcuya seslenmesinin ardından yerinden kalktığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir sıkıntı olduğunu anlayıp yerimden kalktım. Hasta Miyokard Enfarktüsü ve epilepsi nöbetine benzer tepkiler veriyordu. Çenesi kitlendi ve tüm vücudu titremeye başladı. Soğuk soğuk terledi ve birden yüzünün rengi değişti. Sorularımızın bazılarına cevap veriyor, bazılarında ise gözleri yukarı bakarak bilinç dışı tepkiler veriyordu. Sorularımıza cevaben, 43 yaşında ve kullandığı hiçbir ilacı olmadığını söylemişti. Dişlerinin kitlenmesini ve dilinin soluk borusunu kaçıp solunumunu durdurmasını önlemek için hastaya pozisyon verip solunum yolunu açtık, vital bulgularına baktık ve hastaya ıntavenöz katater takarak, akut gerekli medikal tedavileri uyguladık. O sırada fenalaşan hastanın yan koltuğundaki yolcunun kedisi de şeffaf çantası ile yerde duruyordu, yolcunun fenalaşması ve kasılması sırasında, kedinin yerde sıkıştığını ve ezilmek üzere olduğunu gördük hemen onu, hastanın ayağının altından alarak yandaki yolcuya emanet ettik. Olayı yaşadığımızda tahmini uçuşumuzun bitmesine 50-55 dakika vardı ve uçağımız inene kadar hasta ile ilgilendik. Uçağımızın indiğinde sağlık görevlilerinin gelmesini rica ettik. Uçak iner inmez hastayla beraber ambulansa gittik, EKG’si çekildi, biz hastanın yanından ayrılırken hastanın genel durumu iyiydi ve bizde geçmiş olsun dileklerimizi ileterek yardımlarımızı yapmak üzere Hatay’a yola çıktık.”