Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde 27 bin 400 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilirken, şehrin kalbinde başlatılan kentsel tasarım projesi de hızla yükseliyor. Şehrin dokusuna uygun, modern ve dayanıklı yapılarla Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor.

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşa süreci büyük bir hızla ilerliyor. Şehir genelinde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda şu ana kadar 27 bin 400 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın şehrin kalbinde başlattığı Kentsel Tasarım projeleri çerçevesinde, Emlak Konut ve TOKİ tarafından önemli alanlarda konut ve iş yeri inşasına devam ediliyor.

Azerbaycan Mahallesi, Hükümet Caddesi, Trabzon Caddesi, Cahit Zarifoğlu Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Ebrar Sitesi’nin bulunduğu bölgelerde projeler hummalı bir tempoyla yükseliyor.

Şehirde gece gündüz demeden süren inşa çalışmalarının 2025 yılı sonunda tamamlanması ve tüm konut ile iş yerlerinin hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Depremden en çok etkilenen bölgelerde şehrin dokusuna uygun, modern ve dayanıklı yapıların inşası Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldırıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yaptığı yazılı açıklamada, “Amacımız, 2025 yılı sonunda tüm hak sahiplerine modern ve güvenli konutları teslim etmek. Bu vesileyle, şehrimizin yeniden ayağa kalkması için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni Kahramanmaraş, dayanışma ve azmin en özel örneği olacak” ifadelerini kullandı.

Depremzede Durdu Kaplan, “Deprem konutları yapılıyor, yapandan da yaptıranlardan da Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz, evler ve iş yerleri yapılıyor” dedi.

Mehmet Yalçın ise, “Benim iş yerim yıkılmıştı ve burada enkaz kafe çalıştırıyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Yıllarca onca idareciler geldi geçti ancak Cumhurbaşkanımız çok güzel hizmetler etti. Yapılan hizmetler çok güzel Maraş’a çok güzel yatırımlar yapılıyor ve hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.