Kahramanmaraş ve Malatya’dan Sağlık Bakanlığı uçaklarıyla aralarında çocukların da bulunduğu 4 hasta tedavileri yapılmak üzere İstanbul’a getirildi.
Kahramanmaraş ve Malatya’dan Sağlık Bakanlığı uçaklarıyla aralarında çocukların da bulunduğu 4 hasta tedavileri yapılmak üzere İstanbul’a getirildi.
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin diğer illere tahliyeleri devam ediyor. Kahramanmaraş ve Malatya’dan hareket eden Sağlık Bakanlığı’na bağlı 2 uçak, aralarında çocukların da bulunduğu yaralıları Atatürk Havalimanı’na getirildi. Burada hazır bekleyen ambulanslara alınan yaralılar, tedavileri yapılmak üzere hastanelere götürüldü.
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