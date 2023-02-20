Kahramanmaraş Valiliği, vatandaşları zorunu olmadıkça enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı bölgelere girmemeleri konusunda uyardı.

Kahramanmaraş Valiliği, vatandaşları zorunu olmadıkça enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı bölgelere girmemeleri konusunda uyardı.

Kahramanmaraş Valiliği’nin enkaz kaldırma çalışmalarının başlayacağını duyurmasının ardından şehirde depremde yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması için çalışmalara başlandı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde kamyon ve iş makinesi hareketliliği yaşanıyor. Valilikten yapılan açıklamada enkaz kaldırma işlemlerinin yapıldığı alanlarda çalışmaların aksamaması ve trafik mağduriyetinin yaşanmaması için zorunlu olmadıkça vatandaşların bu güzergahlar dışında alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimizde meydana gelen deprem nedeniyle enkaz kaldırma çalışmaları devam etmektedir. İl ve ilçe merkezlerinde yoğun bir iş makinası ve kamyon trafiği oluşmaktadır. Arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığı afet bölgelerinde enkaz kaldırma işlemi yapıldığından, bu bölgelerde çalışmaların aksamaması ve trafik nedeniyle mağduriyet yaşamaması için zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın bu güzergahların yerine alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir. Çalışma yapılan bu bölgelere vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça girmemeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”