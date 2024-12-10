Kahramanmaraş Valiliğinde şef olarak görev yapan, tecrübesi ve başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Aslan Yüzgeç’in Kahramanmaraş valiliğe protokol müdürü olarak atanması kamuoyunda takdirle karşılandı.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Başarılı Şef Aslan Yüzgeç, Kahramanmaraş Valiliği Protokol Müdürü Oldu

Resmi organizasyonların düzenlenmesi, protokol kurallarının uygulanması ve üst düzey ziyaretlerin planlanmasından sorumlu olan Protokol Müdürlüğü görevine atanan Yüzgeç, yeni görevine başladı. Atama, Valilik kaynakları tarafından doğrulandı. Aslan Yüzgeç, daha önce Valilik bünyesinde düzenlenen birçok etkinlikteki başarılı çalışmalarıyla biliniyor.