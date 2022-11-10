Kahramanmaraş Dağcılık ve Doğa Araştırma Kulübü (KADAK), Andırın ilçesinde bulunan Çokran mevkisini gezerek bölgenin sonbahar güzelliğini görüntüledi.

Kahramanmaraş Dağcılık ve Doğa Araştırma Kulübü (KADAK), Andırın ilçesinde bulunan Çokran mevkisini gezerek bölgenin sonbahar güzelliğini görüntüledi.

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren KADAK Kahramanmaraş’ın en çok ilgi gören ve özellikle sonbahar mevsiminde renk cümbüşüne dönüşen Çokran mevkiinin güzelliklerini görüntülerken, aynı zamanda keyifli vakit geçirdi.

50 kişinin katıldığı etkinlik, gün boyu devam ederken, katılımcılara Kahramanmaraş’ın lezzet portföyünde bulunan odun ateşinde pişen ekşili çorba ve koz çayı ikram edildi. Katılımcılar daha sonra renk cümbüşleri içinde yürüyüş yaptı ve yaşadıkları farklı deneyimleri fotoğraf çekimi ile ölümsüzleştirdi.

Gezi hakkında bilgiler veren KADAK Başkanı Büşra Tecirli, “İlimizin doğal güzelliklerini tanıtmak adına güzel etkinlikler yapıyoruz ve bu sene onuncusunu yaptığınız sonbahar etkinliğimizde Kahramanmaraş’ın turistlik açıdan en önemli yerlerinden bir tanesi olan Çokran mevkiine geldik. Katılımcılarımıza odun ateşi de ekşili çorba ve koz çayı ikram edildi ve sonbaharın verdiği güzel manzaralara karşı fotoğraf çekimi gerçekleştirdik” dedi.