Kahramanmaraş’ta sanayi sitesi esnafını ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, esnafın talebi doğrultusunda sanayi sitesindeki iş yerlerinin yerinde dönüşümünde destek miktarının 100 metrekarelik bir dükkan için 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi olarak yükselttiklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yaptığı ziyarette, Kahramanmaraş Karma Sanayi Sitesi'ndeki işyerlerinin yerinde dönüşümünde verilen destek mikjtarını yükselttiklerini açıkladı.

Yeni dükkan maliyetinin ortalama 1,5-2 milyon TL civarında olduğu ve bu maliyet karşısında 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi verildiğini ve bunun da yeterli olmadığı söylemlerine dikkat çeken Bakan Kurum, "Bakanlığımız bu konuda 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi desteğini inşallah burada Büyükşehir Belediyemizle birlikte esnafımıza verecek” dedi.

100 METREKARELİK İŞ YERLERİNİ KAPSAYACAK

Bu desteğin 100 metrekarelik bir iş yeri için geçerli olacağını ifade eden Bakan Kurum, "Kooperatifimizle birlikte talep eden vatandaşlarımızla projelerini, metrekarelerini çalışacağız. Bu kapsamda 100 metrekare dükkan için konuşuyoruz bunu. 100 metrekare dükkanın da maliyetinin yaklaşık 2 milyon TL civarında olacağını düşündüğümüzde 750’si hibe, 750’si Bakanlığımızın yine kredi imkanlarıyla yapılmış olacak. Ödeme takvimini de yayacağız. İsteyen imkanı varsa peşin öder isteyen vadeli öder. Sizden gelen talepleri alacağız. O talepler çerçevesinde projelendireceğiz. Sonra da etap etap projemize başlayacağız. İstiyoruz ki sanayi sitemiz istihdama ve üretime katma değer sağlasın. İş yerleri daha sağlam olsun. Esnafımız daha güvenli bir alanda çalışsın. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.