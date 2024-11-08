Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Adil Erdem Bayazıt Caddesi’nde gerçekleştirilen peyzaj ve çevre düzenlemeleri vatandaşların beğenisini kazandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların nitelik ve niceliğini artırarak kent estetiğini sağlamak için şehrin muhtelif noktalarında çevre düzenleme ve peyzaj uygulamalarını kesintisiz sürdürüyor. Şehir genelinde pek çok noktada yürütülen projeler, vatandaşların beğenisini kazanırken, kentin görünümüne de katkı sağlıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen çalışmaların son adresi ise şehrin batısına Kayseri Yolu’ndan doğrudan ulaşım sağlayan en yoğun arterlerden Adil Erdem Bayazıt Caddesi oldu. Ekiplerce arter üzerindeki refüj ve kavşaklarda kapsamlı bir çevre düzenleme çalışması yürütüldü. Bitkilendirme, toprak tesviye, peyzaj ve çevre düzenlemeleri yapılarak caddenin görsel zenginliği artırıldı.

Cadde boyunca gerçekleştirilen çalışmalarla, bölgenin estetik ve çevresel kalitesi yükseltilirken, özellikle yeni bitkilendirme çalışmaları sayesinde yeşil alanların sayısı ve kalitesi de artırıldı. Refüjlerde yapılan peyzaj düzenlemeleri, hem bölgenin çehresini yenileyerek görsel bir bütünlük sağladı hem de kentin yeşil alan kapasitesini destekleyen bir adım oldu.

Adil Erdem Bayazıt Caddesi üzerinde gerçekleştirilen düzenleme çalışmaları, bölge halkı ve caddeden sıkça geçen vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı.

Vatandaşlar, belediyenin kent estetiğine yönelik yaptığı bu tür dokunuşların şehirde hem yaşam kalitesini artırdığını hem de çevreye olan duyarlılığı gösterdiğini ifade etti.

Özellikle, caddede yapılan yeşil alan düzenlemelerinin, kentin daha ferah ve huzurlu bir atmosfere sahip olmasına katkı sağladığı vurgulandı.