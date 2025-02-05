Türkiye’nin tek profesyonel dağ bisikleti takımı ’MCT NOX Cyling Team’, Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) dağ bisikleti takımları arasında yerini aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle MCT Technic ana sponsorluğunda kurulan ve 2024 Aralık ayında tanıtımı yapılan MCT NOX Profesyonel Dağ Bisikleti Takımı, Türkiye’nin tek UCI 2025 Dağ Bisikleti Takımı olarak Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından tescil edildi.

Dağ Bisikleti disiplininde Türkiye’yi uluslararası yarışlarda temsil etmesi ve bisiklet sporuna olan ilgiyi artırması vizyonu ile heyecan oluşturan MCT NOX Profesyonel Dağ Bisikleti Takımı’nın 2025 yılı kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Takım menajeri: Veysel Gülmez

Sporcular: "Samet Başatar, Çınar Serdaroğlu, Deniz Örnek, Ufuk Baki Taş, İbrahim Gülmez, Yusuf Talha Yardımcı."