Kahramanmaraş Nurhak’ta görev alan Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, deprem nedeniyle zarar gören bölgeleri yeniden ayağa kaldırmak için seferber olurken, lojistik depo kurulumu da yaptığı belirtildi.

Kahramanmaraş Nurhak’ta görev alan Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, deprem nedeniyle zarar gören bölgeleri yeniden ayağa kaldırmak için seferber olurken, lojistik depo kurulumu da yaptığı belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından yıkıma uğrayan Nurhak ilçesine görevlendirilen Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, beraberindeki vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili personel, ilçenin temel sorunlarını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Muş İl Özel İdare Ekipleri İlçe merkezindeki kapalı pazar yeri yanına lojistik depo alanı oluşturmak için çalışmalara başlayarak en kısa sürede tamamlanacak. Bölgede yaşayan vatandaşların sorunlarını en aza indirmek için seferber edilen ekipler, çadır kentlerin yanı sıra karla mücadele çalışması da yürüttüğü bildirildi.

Çalışma alanıyla ilgili bilgi veren Muş Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla, Valimizin koordinesinde Kahramanmaraş ili Nurhak ilçesindeki deprem bölgesine görevlendirilmiş bulunmaktayız. İl Özel İdaresi olarak 15 makine, lojistik araç ve 30 personelle buradayız. Valimizin emir buyurduğu hizmetleri üretmekteyiz. Kardan dolayı yol açma çalışmaları, mahallelere su verme işlerini yapmaktayız. Mıcırları zemine serip iş makinelerimizle depoları kuracağız. Buradaki halkımıza lojistik hizmeti vermek için depo alanı oluşturuyoruz. Muş Valiliği olarak Nurhak ilçesi halkının bütün yaralarını sarıp, buradaki bütün hizmetleri tamamlamadan buradan çıkmayacağız. Halkımızın acısını paylaşıyoruz. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Onların bütün hizmetlerini burada tamamlayacağız” dedi.