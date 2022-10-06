Kahramanmaraş merkezle 3 ilde düzenlenen pos tefeciliği operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezle 3 ilde düzenlenen pos tefeciliği operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “pos tefeciliğine’’ yönelik Kahramanmaraş merkezli İstanbul ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 8 adet pos cihazı, 68 adet senet, 5 adet çek, 141 bin 345 Türk Lirası, 11 bin 977 Amerikan Doları, 335 Euro, 52 adet kredi ve banka kartı, 7 adet CD, 10 adet alacak verecek yazılı ajanda, not defteri ve çok sayıda dijital materyal geçirildi.